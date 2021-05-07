У женщины не было травм, но она была слабой и исхудавшей.

В США в каньоне Даймонд Форк нашли 47-летнюю женщину, которая пропала при загадочных обстоятельствах в ноябре 2020 года, нашли живой. Пять месяцев она жила в палатке, ела мох и траву, пила воду из реки.

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Сообщается, что женщину искали с тех пор, как нашли ее машину, брошенную на стоянке возле туристической тропы. Следов пропавшей не нашли. Тогда решили запустить беспилотник, но он разбился. Уже в поисках дрона полицейский и техник наткнулись на палатку, в которой была женщина.

«Мы считаем, что она сознательно решила остаться в этом районе в течение нескольких месяцев. У нее было с собой небольшое количество еды, и она собирала траву и мох, чтобы прокормиться», - рассказали в полиции.

У женщины не было травм, но она была слабой и исхудавшей.

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Автор: Катерина Шварц