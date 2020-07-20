Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла в США - СМИ

О восстановлении диппредставительств на уровне послов Минск и Вашингтон заявили в сентябре 2019 года, когда Лукашенко встречался с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла в США.

Послом Беларуси в США назначен заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, сообщает Белта.

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Должность посла Беларуси в США была вакантной 12 лет. О восстановлении диппредставительств на уровне послов Минск и Вашингтон заявили в сентябре 2019 года, когда Лукашенко встречался с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом.

Замгоссекретаря тогда сказал: "Сегодня исторический момент в американо-белорусских отношениях. Я рад принять участие в объявлении нашей готовности к обмену послами как следующего шага по нормализации отношений".

Как сообщал ранее УНИАН, в это время в Беларуси продолжаются массовые митинги. Силовики задержали около 30 человек, которые намеревались подать в ЦИК жалобы об отказе комиссией регистрировать кандидатами в президенты соперников действующего главы Александра Лукашенко.

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