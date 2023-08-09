Беларуские спецслужбы пытаются сформировать шпионскую сеть в Литве.

Беларуские спецслужбы пытаются вербовать граждан Литвы, чтобы они фиксировали передвижения литовской армии и информировали об этом беларусов. Как рассказал начальник литовской пограничной службы Рустамас Любаевас, это происходит во время поездок литовцев в Беларусь.

Он отметил, что весной прошлого года Беларусь ввела безвизовый режим для граждан Литвы, Польши и Латвии. В течение первого полугодия этого года около 230 тысяч граждан Литвы воспользовались этой возможностью и посетили Беларусь. Но там некоторых из них пытались завербовать беларуские спецслужбы.

"У нас есть информация, что вербуют граждан Литвы, граждан Беларуси, которые едут в Литву, просят сделать определенные фото, зафиксировать передвижение воинских частей, сфотографировать определенные объекты", - сказал Любаевас.

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Управление государственной охраны Литвы также предупреждает об этой опасности. Там отмечают, что белпруские спецслужбы на границе проверяют компьютеры, телефоны и аккаунты в соцсетях, после чего шантажом и психологическим давлением побуждают путешественников к сотрудничеству.

Ситуация на границах Беларуси - последние новости

Беларусь создает проблемы не только Литве, но и другим соседям из ЕС. Так, ранее в Латвии обвинили Беларусь в том, что та помогает нелегальным мигрантам незаконно пересечь границу. Например, пограничники Каплавского пограничного отряда заметили, как четыре человека пролезли через забор, чтобы пересечь границу. При этом беларуские силовики помогали нелегалам преодолеть забор, а затем заложили дыру в нем, чтобы предотвратить возвращение нелегалов обратно.

Польша сталкивается с той же проблемой. Сегодня Варшава решила направить к своей границе с Беларусью 2 тысячи военнослужащих, чтобы противодействовать попыткам незаконного пересечения границы. В понедельник пограничная служба запросила дополнительных 1000 солдат для укрепления границ, но по итогу было принято решение увеличить это количество.

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