Президент выразил соболезнования в связи с гибелью людей в больнице Сектора Газы.

Саммит с участием президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и арабских лидеров в Иордании отменен.

Встреча должна была состояться сегодня, 18 октября, в городе Амман. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади объявил об отмене саммита, сказав, что "бесполезно говорить о чем-либо, кроме прекращения войны", пишет Sky News.

Позже в Белом доме заявили, что Байден отменяет визит в Иорданию. "После консультаций с королем Иордании Абдаллой II и в свете дней траура, объявленных президентом Палестинской автономии Аббасом, президент Байден отложит свою поездку в Иорданию и запланированную встречу с этими двумя лидерами и президентом Египта Сиси", - сообщил его пресс-секретарь.

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Также в заявлении говорится, что американский президент выразил глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в больнице в Газе и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Вскоре стало известно, что президентский самолет Air Force One взлетел и направляется в Тель-Авив, где у Байдена запланирована встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Что известно о саммите в Иордании

Ранее сообщалось, что в Аммане 18 октября соберутся лидеры Соединенных Штатов, Египта и Палестины, чтобы обсудить происходящее в Сектора Газа.

Вчера вечером ХАМАС обвинил Израиль в ударе по больнице, в которой находилось большое количество людей. После этого президент Палестинской автономии Махмуд Аббас отменил встречу с Байденом.

Израиль заявляет, что удар был нанесен боевиками в результате неудачного запуска.

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