О соответствующем историческом решении, которое так взволновало РФ, Пентагон объявил 7 июля. Уже на следующий день Байдена вместе с женой заметили на пляже в Делавэре.

Лидер США Джо Байден расслабился "на солнышке" на одном из городских пляжей Делавэра вместе со своей женой Джилл Байден и внучкой Финнеган.

Пляжный отдых президент США устроил после принятия исторического решения о передаче кассетных боеприпасов Украине. Кадры отдыха семейства опубликовало Daily Mail 8 июля.

По данным СМИ, Байден отдыхал вместе с семьей под пристальным наблюдением личной службы безопасности, однако другим пляжникам его присутствие не мешало.

Отмечается, что президент США вместе с женой Джилл владеет личным имением в Делавэре. Недвижимость Байден приобрел в возрасте 74 лет. По его словам, он и Джилл на протяжении всей жизни мечтали иметь дом неподалеку от пляжной зоны.

Байден принял решение передать кассетные боеприпасы Украины

Напомним, 7 июля Пентагон объявил очередной пакет военной помощи Украине, в котором впервые согласился поддержать ВСУ кассетными боеприпасами. Соответствующее решение одобрил лидер США Джо Байден.

Как прокомментировал это событие глава Минобороны Украины Алексей Резников, до этого Киев долгое время настаивал на кассетных боеприпасах, ведь ВСУ они нужны для деоккупации Украины (чтобы иметь возможность нанести максимально болезненный удар по россиянам).

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