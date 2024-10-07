По словам Андрея Мельника, судебная ветвь власти в Бразилии очень мощная.

Правитель России Владимир Путин вероятно не приедет в Бразилию на саммит G-20, запланированный на 18-19 ноября 2024 года. Такой прогноз в интервью "Главкому" дал посол Украины в этой стране Андрей Мельник.

При этом, по его словам, руководство Бразилии неоднократно выражало желание видеть Путина во время саммита G-20 в Рио-де-Жанейро, при этом "расстилать красную дорожку военному преступнику - это нам не очень то укладывается в голове":

"У меня есть предчувствие, что он вряд ли рискнет сюда приехать. Потому что при всех нюансах Бразилия - действительно демократическое правовое государство. Судебная ветвь власти здесь очень мощная и к тому же пользуется авторитетом в обществе. В повседневной жизни это чувствуется также".

Дипломат отметил, что решение о возможном задержании или любых других процессуальных действиях принимаются судьей низшей инстанции - "другими словами, это может быть, скорее всего, обычный суд в Рио".

"Конечно, если будут иметь место предварительные политические договоренности, как это было в монгольском кейсе, то здесь ничего нельзя исключать. Путин максимум на день, а может, даже только на полдня сможет приехать. В таком сценарии наши коллеги-дипломаты и юристы склоняются к мысли, что даже если будут запущены все формальные юридические шаги, он теоретически сможет прибыть сюда и так же свободно уехать, не почувствовав последствий решения Международного уголовного суда. Впрочем, какие репутационные убытки такое решение будет иметь для бразильской стороны - это уже вопрос риторический", - говорит Мельник.

При этом он не исключает, что в случае прибытия Путина в Бразилию "будет запущен судебный механизм".

"Другой вопрос, почувствует ли его силу на себе сам Путин. Боюсь, что вряд ли, потому что ему просто "не успеют" вручить никакие процессуальные документы или тем более задержать. Тем не менее, я считаю шансы прибытия Путина в Рио в ноябре минимальными, ведь думаю, что наши западные союзники внутри G-20 вряд ли будут счастливы оказаться за одним столом в такой "яркой" компании", - резюмировал посол.

Ордер МУС на арест Путина - последние новости

В начале сентября российский правитель Владимир Путин прибыл в Монголию, но его не арестовали - несмотря на то, что эта страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на его арест.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что у России с Монголией "нет проблем", связанных с решениями МУС.

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