Ночью 8 ноября израильские футбольные болельщики подверглись массовым нападениям после игры в Амстердаме (Нидерланды). Погромы начались после матча Лиги Европы между местной командой "Аякс" и "Маккаби" (Тель-Авив). Известно по меньшей мере о десяти раненых, десяти пропавших без вести, а некоторые часами оставались в осаде в отелях. Правительство Израиля направило самолеты для эвакуации пострадавших граждан, а министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отправился со срочным визитом в Нидерланды.

Погромы продолжались девять часов. Полиция только под утро начала реагировать и кого-то арестовывать. И хотя Израиль предупреждал, что нужно усиливать меры безопасности, это - расслабленная полиция Европы. Возможно, там думали - и так обойдется. К тому же, здесь играет роль толерантная позиция европейцев - мигрантов не трогать...

По моему мнению, за всем этим стоит Россия, и объясню, почему. Россия уже давно шантажирует Европу.

Там уже неоднократно происходили и террористические акты, и взрывы на заводах, производящих оружие. То есть, речь о том, что россияне просто переходят к стадии террора, когда не могут достичь своих целей иначе.

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Напомню, в начале этого года они планировали общую дестабилизацию Европы через выборы. Расчет был на то, что победят ультраправые силы, что следствием станет сокращение помощи Украине и тому подобное. Теперь Кремль перешел к плану "Б" - тому, что он умеет, что ему удобно. Речь, в том числе, идет о вот таком терроре, таких антисемитских выходках, бунтах выходцев из ХАМАСа...

Именно таким образом россияне снова пытаются пугать европейцев, мол, соглашайтесь на наши условия о прекращении помощи Украине, на новые сферы влияния, или будет еще хуже. Простыми словами, ничего нового не происходит.

Причастны ли к этой истории палестинцы? Здесь также следует понимать, что у России есть давние, еще со времен КГБ, связи для того, чтобы подобные вещи устраивать. Кроме того, для этого у россиян есть и ресурсы.

Относительно поиска виновных, стоит помнить, что Нидерланды, если вцепятся, то очень эффективно работают. Вспомним историю с самолетом МН-17. Нидерланды в этом деле работали довольно системно и доказали, что именно россияне сбили этот самолет. Считаю, что и в данном случае будет расследование.

Израиль, конечно, тоже будет реагировать и искать виновных по своей линии. Думаю, у Израиля тоже есть понимание, кто на самом деле за всем этим стоит, чьи уши за этим торчат.

Но, конечно, чтобы говорить конкретно, нужно провести расследование - необходимы конкретные решения следственных групп, которые будут это доказывать. Для этого, в частности, нужно время.

Могли ли такие события как-то предотвратить спецслужбы Израиля? Стоит понимать, что спецслужбы тоже не резиновые, они сконцентрированы на каких-то задачах. К тому же, они не могут поставить полицейского возле каждого своего гражданина, тем более не на своей территории. Кроме того, чтобы на территории государства был допуск других спецслужб, должно быть разрешение этих стран. Но все равно больше ресурсов есть именно у местной полиции, которая может подобные вещи предотвратить. Надеюсь, после таких событий в Европе подумают, как что-то изменить и усилить меры безопасности.

Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы