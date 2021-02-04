Министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде заявила, что урегулирование конфликтов является твердым приоритетом шведского председательства в ОБСЕ.

Действующая председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде встретилась с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в Украине.

Как сообщается на сайте ОБСЕ, Линде встретилась с Лавровым в рамках визита в Москву, который стал ее вторым официальным визитом на посту главы ОБСЕ после посещения Украины.

В частности, она сообщила Лаврову о приоритетах председательства Швеции в ОБСЕ в этом году.

"Вместе с моим коллегой министром иностранных дел Лавровым мы определили направления, где мы видим потенциал для сотрудничества для того, чтобы добиться реальных изменений на местах в регионе ОБСЕ", - заявила Линде.

Она подчеркнула, что урегулирование конфликтов является твердым приоритетом шведского председательства и большая часть разговора с Лавровым касалась нынешних конфликтов и кризисов вокруг Нагорного Карабаха, Украины, Молдовы, Грузии и Беларуси. "Мы договорились о необходимости дальнейшего активного участия ОБСЕ", - сказала Линде.

Глава МИД Швеции заявила, что как председатель ОБСЕ будет работать, чтобы иметь постоянное взаимодействие на самых высоких уровнях для поиска устойчивых решений для кризисов и конфликтов.

"Это надо сделать в соответствии с международным правом и с полным уважением к принципам и обязательствам ОБСЕ", - подчеркнула она.

При этом, говоря о последних событиях в России, связанных с массовыми задержаниями протестующих, Линде также отметила важность всем странам-участницам ОБСЕ соблюдать их обязательства в человеческом измерении. Председатель ОБСЕ отметила, что долговременная безопасность не может быть достижима без уважения к правам человека.

Также она встретилась с представителями гражданского общества РФ для обсуждения ситуации с правами человека и демократией в России. Линде отметила важность четкого привлечения женщин во все процессы, связанные с миром и конфликтами.

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Анн Линде: позиция по оккупации Донбасса и Крыма

14 января Линде во время представления приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году заявила, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена, включая территорию оккупированного Россией Крыма. По ее мнению, ситуация в Украине требует направленного внимания ОБСЕ.

20 января Линде посетила зону проведения операции Объединенных сил и заявила о приоритетности урегулирования ситуации на Донбассе. Линде призывает делать больше для улучшения условий жизни гражданского населения на Донбассе.

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Автор: Виталий Саенко