Соответствующую ноту МИД Румынии передал российской стороне 26 апреля 2021 года.

Министерство иностранных дел Румынии высылает заместителя военного атташе при посольстве Российской Федерации в Бухаресте Алексея Гришаева.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Digi 24.

В МИД Румынии заявили, что деятельность Гришаева противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

Соответствующая нота передана российской стороне 26 апреля 2021 года. Для этого, по просьбе министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, в МИД вызвали посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина.

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Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В ответ министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

После этого Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве. Это означает, что из страны вышлют еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В то же время чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

В солидарность с Чехией страны Балтии и Словакия всего на прошлой неделе выслали семь российских дипломатов.

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Автор: Александр Топчий