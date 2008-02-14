Украина и Норвегия подписали соглашения

Сегодня, 13 февраля, в г. Осло подписано Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Королевства Норвегия об упрощении оформления виз и Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Королевства Норвегия о реадмиссии лиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, соглашения подписали Посол Украины в Королевстве Норвегия Игорь САГАЧ и Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Норвегии Бёрн ГРИДЕЛАНД.

Соглашением об упрощении оформления виз предусматриваются существенные преференции для украинских граждан, в частности, определена категория украинских граждан, имеющих право на 5-летние визы. Это – журналисты, предприниматели, члены официальных делегаций, близкие родственники граждан Украины, имеющих право на проживание в Норвегии. Однолетние многократные визы будут получать деятели культуры, науки, спортсмены. В документе также определены категории граждан, которым будут выдаваться бесплатные визы. Это, в частности, ученики, студенты, дети в возрасте до 18 лет, пенсионеры, журналисты, профессиональные перевозчики, граждане, совершающие поездки с гуманитарной целью, инвалиды и сопровождающие их лица, представители центральных и местных органов власти.

В соглашении зафиксирован консульский сбор для граждан Украины на уровне 35 евро. Сокращены сроки рассмотрения заявлений на выдачу виз до 10 дней в обычных случаях и до двух дней - в срочных.

Кроме того, соглашением установлен четкий и исчерпывающий перечень документов, которые должны подавать граждане Украины для оформления виз в зависимости от конкретной цели поездки.

Положениями Соглашения о реадмиссии лиц устанавливаются обязательства договорных сторон принимать без лишних формальностей собственных граждан, которые нарушили режим пребывания на территории другой стороны, а также граждан третьих стран, при условии предоставления соответствующих доказательств. При этом, применение положений о реадмиссии граждан третьих стран и лиц без гражданства, с которыми Украина не заключила двусторонние соглашения или договоренности относительно реадмиссии, подлежит отсрочке на 2 года с даты вступления в действие этого Соглашения.