Госдеп: Россия должна ответить на много вопросов в связи с катастрофой Boeing в Украине

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС, цитируя официального представителя госдепартамента США Мари Харф, которая по просьбе журналистов прокомментировала промежуточные результаты расследования обстоятельств этой трагедии, проведенного властями Нидерландов.

”Россия должна ответить на многие вопросы”, - выразила уверенность американский дипломат, отметив, что до сих пор точно не известно, какие боевые системы могли находиться на вооружении террористов в Донецкой и Луганской областях.

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В целом администрация президента США Барака Обамы считает, что выводы предварительного доклада правительства Нидерландов ”соответствуют тем оценкам, которые первоначально были сделаны американскими экспертами.

После катастрофы США утверждали, что малазийский самолет был сбит ракетой ”земля-воздух”, выпущенной, скорее всего, террористами. Харф заявила, что власти США ”ожидают проведения дальнейшего расследования” обстоятельств крушения самолета над территорией Украины, и напомнила, что окончательный доклад Нидерландов на эту тему должен быть подготовлен ”в течение года”.

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Как известно, Совет по безопасности Нидерландов опубликовал промежуточный доклад, в котором говорится, что ”причиной крушения малайзийского Boeing в Украине стало внешнее воздействие”.

”Никаких свидетельств того, что самолет был технически неисправен или экипаж совершил какую-либо ошибку, не найдено, - отмечается в документе. - Boeing 777 развалился в воздухе в результате попадания в него большого количества объектов извне”.