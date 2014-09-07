В Индии и Пакистане наводнения унесли жизни более 200 человек

13:22, 07 сентября 2014
Мир
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Более 200 человек погибли в результате мощных наводнений в Индии и Пакистане. Число жертв может возрасти, поскольку синоптики предсказывают увеличение осадков.

REUTERS

В спасательных работах в обеих странах принимают участие военные, передает Русская служба Би-би-си.

В отдаленные деревни, отрезанные наводнением, отправлены вертолеты. Около ста человек погибли в результате наводнений и оползней, разрушивших дома в индийской части штата Кашмир.

Официальные представители пакистанской части Кашмира заявляют о том, что на их территории погибло не менее 110 человек.

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