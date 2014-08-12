Испанский священник стал первым европейцем, который умер от лихорадки Эбола
На прошлой неделе 75-летнего пастора доставили в испанскую больницу.
От вируса лихорадки Эбола умер первый европеец. Им стал испанский священник Мигель Пахарес, который работал в Либерии, сообщает Euronews.
На прошлой неделе 75-летнего пастора доставили в испанскую больницу в специальном контейнере, чтобы не допустить распространения инфекции.
В Западной Африке от Эболы умерли уже свыше тысячи человек.
В Либерию, Гвинею и Сьерра-Леоне, больше всего пораженные вирусом страны, доставили помощь из Китая - средства дезинфекции и защитную одежду для медиков на общую сумму около 5 млн долларов.
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Вирус Эбола передается человеку от человека или животного через контакт с кровью или выделениями.
От вызванной вирусом лихорадки, что в 9 случаях из 10 заканчивается летально, лицензированных лекарств не существует.
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Американское правительство в экстренном порядке дало разрешение на экспорт экспериментальных препаратов.
Их намерены испытать в Либерии на двух зараженных вирусом медиках.