В Турции завершилось голосование на первых прямых президентских выборах

Голосование на выборах президента Турции закончилось, избирательные участки закрыты, идет подсчет голосов, передает РИА Новости.

Согласно решению Высшей избирательной комиссии, выборы президента Турции проходили 10 августа. Всего должны были проголосовать 52,9 миллиона избирателей, для которых в стране были открыты более 165 тысяч участков.

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На пост президента страны претендуют три кандидата - действующий премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган, Экмеледдин Ихсаноглу и Селахаттин Демирташ. Для победы один из кандидатов должен набрать абсолютное большинство голосов (50% плюс один голос). В противном случае 24 августа пройдет второй тур.

Это были первые прямые выборы президента в истории Турции. С 1923 года и до настоящего времени главу Турецкой республики избирал парламент.