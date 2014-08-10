Первые прямые президентские выборы проходят в Турции

С 1923 года и до настоящего времени главу Турецкой республики избирал парламент. Участки, число которых превышает 165 тысяч, будут открыты до 17.00 по Киеву. Всего, как ожидается, должны проголосовать 52,9 миллиона избирателей, сообщает РИА Новости.

В выборах участвуют три кандидата. Правящую Партию справедливости и развития представляет ее глава и действующий премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган. Единый кандидат от оппозиционных Народно-республиканской партии и Партии национального действия Экмеледдин Ихсаноглу получил поддержку еще трех партий — Демократической левой партии, Независимой партии Турции и Демократической партии. Прокурдская Народно-демократическая партия выдвинула своим кандидатом Селахаттина Демирташа.

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Для победы один из кандидатов должен набрать абсолютное большинство голосов (50% плюс один голос). В противном случае 24 августа пройдет второй тур.