ХАМАС выпустил 2 ракеты по Израилю

По имеющимся данным, оба снаряда разорвались в южных районах страны. О жертвах или разрушениях пока не сообщается.

АОИ также не сообщает, были ли эти ракеты сбиты системой израильской ПВО "Железный купол", сообщает ИТАР-ТАСС.

Читайте такжеПосле новых обстрелов Израиль отказался от переговоров о мире с ХАМАС

Как сообщал УНИАН, 8 августа, в пятницу, израильская армия возобновила нанесение ударов по целям в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Моше Яалон приказали армии "ответить силой" на ракетные обстрелы из сектора Газа. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, с момента завершения 72-часового перемирия по еврейскому государству из сектора выпустили около 25 ракет. В частности, обстрелу подверглись города Ашкелон и Сдерот.