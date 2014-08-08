СМИ Израиля сообщают, что ХАМАС нарушил перемирие

Таким образом было нарушено 72-часовое перемирие между Израилем и ХАМАС, истекающее в пятницу, 8 августа, в 8:00 по местному времени.

Тем временем, в Каире в ночь на пятницу стороны провели переговоры по поводу установления долгосрочного перемирия. Вооруженное крыло ХАМАС призвало палестинскую делегацию не продлевать режим прекращения огня, если Тель-Авив не пойдет на определенные уступки, в частности, не откроет порт в Газе, передает Лента.ру. Читайте такжеИзраиль будет продолжать военную операцию в секторе Газа – Нетаньяху

Египетская сторона, согласно палестинским источникам издания, заинтересована в продлении перемирия между израильтянами и палестинцами еще на трое суток. Однако те же источники сообщают, что переговоры зашли в тупик, так как Израиль не готов выполнить требование палестинской делегации. Оно заключается в освобождении захваченных ранее ЦАХАЛом жителей Западного берега реки Иордан и в строительстве морского порта в секторе Газа.

Собеседники издания сказали, что представители ХАМАС и «Исламского джихада», присутствующие на переговорах, в свою очередь отказались разоружаться по требованию Израиля.

Кроме того, лидер ХАМАС Муса Абу Марзук отверг возможность гарантий со стороны США относительно любой договоренности между Израилем и палестинцами из-за поддержки Вашингтоном блокады в Газе.Читайте такжеИзраиль и "Хамас" договорились о трехдневном перемирии

Сухопутная операция ЦАХАЛа в палестинском анклаве началась 17 июля. До этого на протяжении 10 дней израильтяне вели артиллерийский обстрел сектора Газа. Потери палестинцев оцениваются примерно в 1,8 тысячи человек, израильской стороны — около 70 человек.