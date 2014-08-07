В Нью-Йорке столкнулись двухэтажные автобусы: пострадали 14 человек

Два двухэтажные автобусы столкнулись на Таймс-сквер, центральной площади Нью-Йорка.

Об говорится в сюжете ТСН. По крайней мере, четырнадцать человек получили ранения, трое - серьезные. Большинство пострадавших порезались стеклом, которое разлетелось из автобусов. Читайте такжеВ Германии столкнулись автобусы из Украины и Польши - погибли 9 человек Причину аварии полиция выясняет, пока воздерживаясь от комментариев. Центр Нью-Йорка превратилось в сплошную пробку из-за заблокированного перекрестка и перекрытой улицы.

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