В Нью-Йорке столкнулись двухэтажные автобусы: пострадали 14 человек

04:24, 07 августа 2014
Мир
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Два двухэтажные автобусы столкнулись на Таймс-сквер, центральной площади Нью-Йорка.

/ ТСН

Об говорится в сюжете ТСН.

По крайней мере, четырнадцать человек получили ранения, трое - серьезные.

Большинство пострадавших порезались стеклом, которое разлетелось из автобусов.

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Причину аварии полиция выясняет, пока воздерживаясь от комментариев.

Центр Нью-Йорка превратилось в сплошную пробку из-за заблокированного перекрестка и перекрытой улицы.

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