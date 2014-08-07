В Нью-Йорке столкнулись двухэтажные автобусы: пострадали 14 человек
04:24, 07 августа 2014Мир
4
Два двухэтажные автобусы столкнулись на Таймс-сквер, центральной площади Нью-Йорка.
В Нью-Йорке столкнулись два двухэтажные автобусы / ТСН
Об говорится в сюжете ТСН.
По крайней мере, четырнадцать человек получили ранения, трое - серьезные.
Большинство пострадавших порезались стеклом, которое разлетелось из автобусов.
Читайте такжеВ Германии столкнулись автобусы из Украины и Польши - погибли 9 человек
Причину аварии полиция выясняет, пока воздерживаясь от комментариев.
Центр Нью-Йорка превратилось в сплошную пробку из-за заблокированного перекрестка и перекрытой улицы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter