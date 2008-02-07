Переговоры с ЕС о зоне свободной торговли продлятся не более трех лет
01:20, 07 февраля 2008Мир
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Считает Посол Республики Словении
Посол Республики Словения в Украине Примож ШЕЛИГО считает, что переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом будут длиться не больше трех лет.
Такое мнение П.ШЕЛИГО выразил во время встречи с главой Харьковской областной государственной администрации Арсеном АВАКОВИМ, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.
По словам посла, переговоры о создании такой зоны продлятся не больше двух-трех лет.
«Быстрее не выйдет, - сказал П.ШЕЛИГО. - У Словении есть опыт подобных переговоров. Например, со странами Вышеградской четверки, они длились три года».
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