Переговоры с ЕС о зоне свободной торговли продлятся не более трех лет

Посол Республики Словения в Украине Примож ШЕЛИГО считает, что переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом будут длиться не больше трех лет.

Такое мнение П.ШЕЛИГО выразил во время встречи с главой Харьковской областной государственной администрации Арсеном АВАКОВИМ, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

По словам посла, переговоры о создании такой зоны продлятся не больше двух-трех лет.

«Быстрее не выйдет, - сказал П.ШЕЛИГО. - У Словении есть опыт подобных переговоров. Например, со странами Вышеградской четверки, они длились три года».