В Петербурге ранили диссидента, отстаивавшего проукраинскую позицию

Об этом сообщает корреспондент "Граней". К настоящему времени Скобов прооперирован и переведен в хирургическое отделение.

По словам Скобова, на него напали возле дома. Нападавшие отобрали у него мобильный телефон и документы. Другие подробности неизвестны.

Сразу после того, как стало известно о нападении на Скобова, пресс-секретарь незарегистрированной официально националистической партии "Другая Россия" Александр Аверин разместил в твиттере запись следующего содержания: "Мерзавца Скобова порезали в Питере. Остальным сторонникам хунты тоже надобно задуматься".

Читайте такжеВ Москве у посольства Украины избили гражданина России за пикет против политики ПутинаПримечательно, что в середине 2000-х годов, в разгар репрессий против национал-большевиков Эдуарда Лимонова, которые составили основу "Другой России", Скобов последовательно выступал в их защиту. Затем, несмотря на проблемы со здоровьем, он регулярно участвовал в акциях Стратегии-31 (организованная нацболами акция) у Гостиного двора в Петербурге.

"Весной и летом этого года он опубликовал несколько статей о реакционном и террористическом характере донецко-луганского мятежа", - пишут о нем в статье Грани.ру.

Справка. Скобов - бывший советский политзаключенный. 2 февраля 1976 года, накануне открытия XXV съезда КПСС, в Ленинграде с галереи Гостиного двора активисты движения "Новых левых" разбросали около сотни листовок с призывами к свержению тирании чиновников и установлению подлинного гуманного социализма. Среди участников акции был Скобов. Тогда его исключили из комсомола и с первого курса истфака ЛГУ.

В конце 1978 года Скобов, активный участник группы "Левая оппозиция" и редактор самиздатского журнала "Перспективы", был арестован. Он отказался от эмиграции из СССР и был помещен по приговору суда в психиатрическую лечебницу.

После освобождения в 1981 году Скобов принял активное участие в деятельности независимого профсоюза СМОТ. В декабре 1982 года снова был арестован и вновь помещен в психбольницу. Оттуда он вышел в 1985 году.

Скобов участвовал в деятельности "Демократического Союза", за что в 1988 году подвергся обыску наряду с четырьмя другими фигурантами по "делу № 64". Это последнее дело по статье 70 УК РСФСР в старой формулировке (антисоветская агитация). Дело было закрыто в 1989 году в связи с изменением формулировки статьи.

С 1990 года Скобов преподавал в школе. Им написано учебное пособие для старших классов "История России: 1917-1940".

Скобов принимает активное участие в политической жизни. В 2009-2011 годах он был членом координационного совета петербургского отделения движения "Солидарность". В марте 2010 года подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти".