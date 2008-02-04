В Израиль прибыл американский крейсер с системой ПРО (фото)

В понедельник в порту Хайфа (Израиль) пристал крейсер США "Сан-Хасинто", на борту которого находится заинтересовавшая израильтян американская система противоракетной обороны, сообщает газета The Jerusalem Post.

"Сан-Хасинто" - корабль класса "Тикондерога". На его борту установлены самые современные приборы подводной разведки, а также разработанная компанией Lockheed Martin противоракетная система AEGIS. Крейсер будет стоять в Хайфе в течение трех дней.

Корабль оснащен крылатыми ракетами "земля-земля" дальнего действия, торпедами и стандартными ракетами "земля-воздух". Основным компонентом системы AEGIS является радар SPY-1A, который способен выявлять и отслеживать любое воздушное судно или ракету на расстоянии до 320 километров. Крейсер принимал участие в военных действиях в Ираке и Боснии.

Как отмечает издание, несмотря на собственную систему ПРО под названием Arrow, израильские военные заинтересовались американской разработкой. "Не исключено, что однажды, когда на нас нападут, США направят в регион подобные суда, чтобы нас защитить. До тех пор нам важно узнать систему, понять ее достоинства и возможность совмещения с нашими системами", - пояснил источник газеты в израильском военном ведомстве.

Эксперты также не исключили, что заход "Сан-Хасинто" в Хайфу - часть обостряющейся военной конкуренции США и России на Ближнем Востоке. Так, совсем недавно российские военные решили возобновить присутствие своего флота в сирийском порту Тартус, напоминает The Jerusalem Post. Там уже начались ремонтные работы для упрощения приема российских военных кораблей.

Лента.ру