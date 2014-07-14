СМИ: Глава МИД Польши запретил пускать в министерство пропутинского праворадикала Корвина-Микке

Об этом сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на Польское агентство печати ПАП.

Сикорский запретил пускать польского радикала в министерство после того, как вродепутат от правящей в Польше партии Гражданская платформа, бывший министр администрации и цифризации Михал Бони получил пощечину от Януша Корвин-Микке.

Инцидент произошел в Варшаве в одной из резиденций министерства иностранных дел Польши, где внешнеполитическое ведомство организовало встречу с евродепутатами от Польши. О скандальной истории сообщили все ведущие польские телеканалы и радиостанции.

«Целью встречи была разработка принципов наилучшего сотрудничества со всеми евродепутатами, независимо от их партийной принадлежности. В начале встречи произошел недопустимый инцидент - нарушение физической неприкосновенности депутата Михала Бони депутатом Янушем Корвин-Микке», - говорится в официальном сообщении МИД Польши.

Читайте такжеПутина поддержал польский политик, призывавший лишить женщин права голоса«Пока я являюсь министром, нога евродепутата Януша Корвин-Микке не ступит на территорию МИДа», - заявил в понедельник Сикорский, комментируя случившееся.

«Со стороны МИД было направлено уведомление в прокуратуру в связи с данным происшествием», - сказал глава МИД Польши.

Сам Бони заявил журналистам, что неожиданно получил публичную пощёчину от Корвин-Микке, хотя в самом начале встрече сказал обидчику «Добрый день!» «Корвин-Микке сказал, что ударил меня по лицу якобы за обиду, нанесенную ему еще в 1992 году», - пояснил Бони.

В свою очередь, Корвин-Микке утверждал позже в интервью телеканалу TVN24, что «сделал это в укромном месте в резиденции МИД, где были люди чести». «И я думал, что единственным последствием этого будет то, что я увижу секундантов Бони. Однако, он тут же похвалился этим публично. Жалею, что я не плюнул ему в лицо», - сказал евродепутат.

Корвин-Микке, являясь депутатом Европарламента, обладает депутатской неприкосновенностью, которую может снять только Европарламент по просьбе властей Польши. Как отмечали эксперты, в случае, если дело дойдет до суда, лидеру «Новых правых» может грозить до 3 лет тюремного заключения (в зависимости от классификации происшествия).

Сам Корвин-Микке заявил, что не боится каких-либо последствий. «Я сидел при коммунистах, могу посидеть и сейчас», - категорично заявил польский политик.

Ранее Корвин-Микке отметился тем, что называл вполне естественной оккупацию Крыма Россией и предлагал лишить женщин права голоса.