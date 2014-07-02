Саркози официально обвинили в коррупции - СМИ

Экс-президент обвиняется в даче взятки, использовании служебного положения в личных целях и сокрытии факта нарушения профессиональной тайны.

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Его бывшему адвокату Тьерри Эрцогу предъявлены обвинения по тем же пунктам, а также обвинение непосредственно в нарушении профессиональной тайны. Кроме того, генеральный адвокат Кассационного (верховного) суда Жерар Азибер обвиняется в получении взятки, пассивной "торговле влиянием" (получении незаконных выгод за счет чужого служебного положения) и сокрытии факта нарушения профессиональной тайны, сообщает РИА Новости.

Следствие предполагает, что Саркози - во время рассмотрения в Кассационном суде "дела Бетанкур"о финансировании его избирательной кампании - пытался через своего адвоката Эрцога получить информацию, защищенную профессиональной тайной. Со своей стороны Саркози, по данным следствия, мог обещать члену суда Азиберу помощь в получении престижного судейского поста в Монако.