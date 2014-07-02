Грузовой самолет рухнул на здание в Кении

Инцидент произошел вскоре после того, как самолет вылетел из международного аэропорта столицы.

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"Самолет Fokker 50 с четырьмя людьми на борту упал этим утром на коммерческое здание", - цитирует агентство заявление администрации аэропорта, передает РИА Новости.

По данным местного отделения Красного Креста, самолет упал на здание рядом со школой для тренировок наземного персонала.

Две бригады скорой помощи выехали на место происшествия. Данных о погибших и пострадавших пока нет.