Правительство Молдовы одобрило Соглашение об ассоциации с ЕС

Соглашение было одобрено в ходе специального заседания, передает ИТАР-ТАСС. Как заявил премьер-министр страны Юрий Лянкэ, внедрение положений заключенного 27 июня Соглашения теперь будет приоритетным в работе правительства.

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"У нас есть финансовая поддержка Европейской комиссии и от того, как мы выполним свои обязательства, будет зависеть следующая фаза наших отношений, вплоть до присоединения к ЕС", - отметил он.

Утвержденный правительством документ будет передан для ратификации в парламент. По словам спикера парламента Игоря Кормана, на следующей неделе он предложит депутатам провести голосование экстренно.

Это решение поддержали представители правящей в стране "Коалиции проевропейского правления", которая насчитывает достаточное число депутатов, чтобы утвердить документ.