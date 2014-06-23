В польских СМИ выложили "прослушку" Сикорского: ругался о США

Об этом в разговоре с экс-министром финансов Польши Яцеком Ростовским якобы заявил действующий глава МИД Польши Радослав Сикорский год назад, сообщает издание "Wprost", ссылаясь на записи прослушки разговора политиков.

Издание начало публиковать материалы с компроматом на ведущих польских политиков и чиновников. В частности, обнародованы фрагменты разговора Сикорского, где он якобы заявляет: внешняя политика премьер-министра Дональда Туска и министра национальной обороны Томаша Семоняка ошибочна, а союз Польши и США "ничего не стоит, является ошибкой", и "вреден", поскольку создает "фальшивое чувство безопасности".

По словам Сикорского, Польша "поссорится с немцами, с Россией, и будем делать вид, что все хорошо", используя при этом нецензурное выражение.

"Bullshit, skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super. Frajerzy, kompletni frajerzy".

Разговор якобы состоялся в польском ресторане "Сова и Приятели" летом 2013 года.

В свою очередь сам Сикорский отрицает свою причастность к разговору: "Издание утверждает, что я якобы говорил с Ростовским в ресторане "Сова и приятели". Но я никогда не был в этом ресторане", заявил Сикорский.

Вместе с тем польские репортеры публикуют уточнения, что встреча и разговор Сикорского состоялся не в ресторане "Сова", а в другом месте.

Bardzo istotny nowy fakt. Rozmowa Sikorski-Rostowski została nagrana nie u Sowy, lecz w Amber Room Pałacyku Sobańskich.

— Michał Majewski (@MajewskiMichal) June 22, 2014

Ранее Wprost опубликовал запись беседы чиновников, которая якобы состоялась летом 2013 года, и где обсуждали способы давления на бизнесменов и возможность изгнания из правительства тогдашнего министра финансов Яцека Ростовского.

Осенью того же года глава минфина был отправлен в отставку.

По факту нелегальной прослушки прокуратура проводит расследование.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции заявил, что не собирается в отставку из-за скандала после обнародования записей прослушки. При этом Туск не исключил возможности проведения досрочных парламентских выборов.

Источник Украинская правда