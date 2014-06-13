Эйфелева башня открылась для туристов после забастовки сотрудников

Причиной прекращения работы стала забастовка на фирме SETE, которая предоставляла свой персонал для ухода за безопасностью в башне, сообщает ZIK со ссылкой на французскую газету Figaro.

Сотрудники фирмы требовали повышения зарплаты, а также компенсации транспортных расходов в ночное время.

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Эйфелева башня, которая в этом году отмечает свое 125-летие, является четвертым по популярности местом туристических посещений во Франции после парижского Диснейленда, Нотр-Дам де Пари и Лувра. Ежегодно башня принимает около 7 миллионов посетителей.