Харрисон Форд пострадал на съемках "Звездных войн"

"Он был доставлен в местную больницу и получает помощь. Съемки будут продолжены, как и планировалось, после его выздоровления", - говорится в заявлении кинокомпании Lucasfilm, входящей в группу Disney, передает РИА Новости.

Инцидент произошел на студии Пайнвуд в Бакингемшире (Англия).

По данным издания, на ногу 71-летнему актеру упала тяжелая гидравлическая дверь. Как сообщает The Mirror, это была дверь от "Сокола Тысячелетия" - межпланетного корабля. По некоторым данным, Форд мог получить перелом лодыжки, но подтверждения этой информации нет.