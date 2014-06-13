Харрисон Форд пострадал на съемках "Звездных войн"
01:01, 13 июня 2014Мир
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Американский актер Харрисон Форд, исполняющий роль Хана Соло в фильме "Звездные войны: Эпизод VII", доставлен в больницу со съемочной площадки на вертолете
Харрисон Форд пострадал на съемках "Звездных войн" / dujev.ru
"Он был доставлен в местную больницу и получает помощь. Съемки будут продолжены, как и планировалось, после его выздоровления", - говорится в заявлении кинокомпании Lucasfilm, входящей в группу Disney, передает РИА Новости.
Инцидент произошел на студии Пайнвуд в Бакингемшире (Англия).
По данным издания, на ногу 71-летнему актеру упала тяжелая гидравлическая дверь. Как сообщает The Mirror, это была дверь от "Сокола Тысячелетия" - межпланетного корабля. По некоторым данным, Форд мог получить перелом лодыжки, но подтверждения этой информации нет.
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