У побережья Мексики произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Тихом океане у берегов мексиканского штата Халиско.

Об этом передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США. Читайте такжеВ Японии произошло сильное землетрясение: есть пострадавшие Очаг подземного толчка находился на глубине 10 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

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