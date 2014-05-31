У побережья Мексики произошло сильное землетрясение

20:27, 31 мая 2014
Мир
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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Тихом океане у берегов мексиканского штата Халиско.

землетрясение / mir24.net

Об этом передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

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Очаг подземного толчка находился на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

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