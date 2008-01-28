НАТО планирует учения в Ереване, украинцы участвуют

Сегодня в столице Армении Ереване начинает работу начальная планирующая конференция многонациональных учений Сил реагирования НАТО в рамках программы НАТО “Партнерство во имя мира” “Кооператив Лонгбоу-2008” и “Кооператив Лансер-2008”.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны, в работе конференции принимают участие представители стран-членов и партнеров НАТО. Украину на этой мероприятии представляет группа офицеров во главе с офицером группы международного военного сотрудничества управления 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины капитаном Андреем СТЕПАНОВЫМ.

Как предусматривается, в ходе проведения конференции ее участники обсудят практические и административные вопросы организации будущих маневров, а также вопросы их всестороннего обеспечения.

Также запланировано рассмотреть основные документы по проведению учений – план и сценарий, уточнить состав сил и средств от стран-членов и партнеров НАТО, которые будут принимать участие в будущих маневрах, сроки проведения учений.

Маневры Сил реагирования НАТО условно будут разделены на два этапа. Во время проведения первой фазы объединенного учения под названием “Кооператив Лонгбоу-2008” будут сформированы и подготовлены управления и штаб многонациональной бригады. На втором этапе учений, которые будут проходить под названием “Кооператив Лансер-2008” указанный штаб бригады будет отрабатывать действия по реальному руководству подразделениями во время проведения полевой фазы маневров.

Как отметили в Минобороны, “Кооператив Лонгбоу - 2008” и “Кооператив Лансер - 2008” являются правопреемниками учений серии “Кооператив Бест Эффорт” и “Кооператив Ассошиейтед”.

Работа планирующей конференции многонациональных учений Сил реагирования НАТО “Кооператив Лонгбоу – 2008” и “Кооператив Лансер – 2008” продлится до 1 февраля.