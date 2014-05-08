ЕС надеется, что до третьей фазы санкций против России дело не дойдет - де Гухт

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом де Гухт заявил после заседания Советы ЕС на уровне министров торговли 28-ми стран-членов.

"Мы в Европейской комиссии прилагаем максимальные усилия для подготовки санкций и мы открыты к разным сценариям - каким будет их влияние и тому подобное. Это, конечно, конфиденциальные документы. Совет ЕС должен решать, к каким санкциям прибегать, а к каким нет", - сказал де Гухт.

"Но я надеюсь, что ситуация улучшится и будет деэскалация в следующие несколько дней. Я в это искренне верю. Вероятно, многие члены Совета ЕС тоже надеются на быструю деэскалацию", - добавил комиссар ЕС.

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Совет ЕС на уровне министров иностранных дел рассмотрит вопрос новых санкций против России 12 мая, но пока речь не идет о переходе к третьей - последней - фазе, которая предусматривает широкие экономические санкции против российских государственных компаний и ключевых секторов экономики.

Вторая фаза предусматривает замораживание активов и запрет на въезд в ЕС российским властьпредержащим, которые причастны к отторжению Крыма от Украины и дестабилизации в восточных регионах Украины. В следующем санкционном списке ЕС фамилии 48 россиян.