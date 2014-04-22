Россия выслала канадского дипломата

Об этом сообщил во вторник РИА Новости осведомленный источник в МИД РФ.

"22 апреля руководству дипмиссии Канады в Москве было объявлено о выдворении из РФ в 14-дневный срок первого секретаря посольства Маргариты Атанасовой", - указал источник.

"Этот шаг предпринят в ответ на недавнюю высылку из Оттавы помощника российского военного атташе", - отметил собеседник агентства.

Читайте такжеКанада обещает России новые санкцииКак сообщил источник в министерстве, это "не первый случай подобного "обмена любезностями" между российскими и канадскими внешнеполитическими ведомствами, причем инициатором каждый раз выступала Оттава", в частности, российским дипломатам "безосновательно" отказывали в визах.

По словам собеседника агентства, все это "лишь подогревается деструктивной антироссийской позицией канадских властей в связи с событиями на Украине и в Крыму".