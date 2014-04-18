В Мексике умер Габриэль Гарсия Маркес



Маркес стал классиком еще при жизни, он создал легендарные произведения «Сто лет одиночества», «Полковнику никто не пишет», «Осень патриарха» и другие, которые во второй половине ХХ века стали популярными во всем мире, пишет Радио Свобода.

Габриэль Гарсия Маркес творил в жанре «магического реализма», в котором повседневная жизнь переплеталась с вымышленными, представляемыми историями и персонажами.

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Писатель в свое время принимал участие в политической жизни. В 1973 году он выступил с критикой военного переворота, в результате которого к власти в Чили пришел Ауґусто Пиночет, Маркес поддерживал идеи свободы слова и борьбы с коррупцией в Южной Америке и во всем мире.

Книги Маркеса переведены на десятки языков мира.