Канада обещает России новые санкции

По его словам, мир и стабильность в настоящее время подвергаются большей угрозе, чем когда-либо со времени окончания "холодной войны", сообщает Радио Свобода.

Захват правительственных зданий прокремлевскими боевиками в Восточной Украине, по его словам, очевидной работой российских провокаторов, направленных режимом президента России Владимира Путина.

Канада пойдет на дополнительные шаги, чтобы дальше изолировать Россию политически и экономически, заявил Харпер.

Министр иностранных дел Канады Джон Бэрд, со своей стороны, назвал пророссийских боевиков бандитами, которые прибыли в Украину из-за российской границы.

Читайте такжеКанада ввела санкции против крымских "считателей" голосов и "Черноморнефтегаза"По его словам, есть очень тревожные параллели между тем, что происходит в Восточной Украине, и тем, что произошло перед аннексией Крыма.

«Не знаю, кого хочет обмануть Россия, когда пытается сделать вид, что не причастна к этому», - подчеркнул министр.

Он сообщил, что на следующей неделе посетит Чехию, Словакию, Польшу, Латвию и Эстонию, где обсудит эскалацию положения в Украине.

Канада, как и другие западные страны и их объединения, уже ввела ряд санкций в отношении России за ее вторжение в украинский Крым и аннексию полуострова.