В Минске полностью остановлено движение метро
15:08, 26 февраля 2014Мир
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Метро в Минске закрыто в связи с обнаружением на разных станциях «подозрительных предметов».
В Минске остановлено метро / minsk-metro.net
Об этом УНИАН сообщили в ГУВД Минского горисполкома.
«В ближайшее время работоспособность метро будет восстановлена. Это не учения. Сейчас там проводятся профилактические работы, станции работают только на выпуск пассажиров», - отметили в ГУВД Мингорисполкома.
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Информация о том, что в Минске не работают обе линии метро, стала появляться примерно в 14.45. На разных станциях пассажиров просили без паники покинуть метро и воспользоваться наземным транспортом.
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