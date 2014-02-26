Итальянский парламент утвердил новое правительство

Палата депутатов парламента Италии выразила доверие коалиционному правительству Маттео Ренци. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

В поддержку нового правительства проголосовали 378 депутатов, против — 220. Благоприятное голосование было обеспечено коалицией Демократической партии и «Нового правого центра», из представителей которых, по большей части, и сформировано новое правительство.

Читайте такжеПарламент Италии не захотел объявлять импичмент президенту

Ранее новый кабинет получил вотум доверия от Сената. Таким образом, правительство Ренци утверждено обеими палатами парламента Италии.

39-летний Маттео Ренци, лидер Демократической партии Италии и мэр Флоренции, стал самым молодым премьер-министром в истории Италии. Он был выдвинут на пост премьер-министра Италии 17 февраля, вскоре после отставки другого представителя Демократической партии, Энрико Летты. Состав нового правительства, половину в котором составляют женщины, был представлен 21 февраля.