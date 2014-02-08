Кэмерон назвал шотландское виски основой единства Британии

На этот раз в качестве примера Кэмерон привел шотландское виски, отметив, что Лондон продвигает этот продукт по всему миру, в результате чего от продажи напитка британский бюджет каждую секунду получает доход в 135 фунтов стерлингов, пишет РИА Новости.

"Вместе мы сильнее и, в том числе, можем успешнее продавать нашу продукцию по всему миру. Такую как шотландское виски. Где бы я ни был — в Индии или Китае — нет ни одной встречи, на которой я бы не рассказывал о достоинствах нашего виски. Конечно, первый министр Шотландии (Алекс Салмонд) делает все, чтобы добиться этого (получения суверенитета), но как части Соединенного Королевства вместе мы имеем лучшие шансы за столом переговоров, в преодолении торговых барьеров и заключении сделок. В результате шотландское виски приносит ежесекундно 135 фунтов стерлингов прибыли общему британскому бюджету", — сказал премьер, выступая с речью, посвященной референдуму о независимости Шотландии, который должен состояться 18 сентября.

Ранее британские власти неоднократно призывали шотландцев высказаться в пользу сохранения единства с Великобританией. И премьер, и ряд министров заявляли, что в случае объявления суверенитета Шотландия лишится всех преимуществ, которые предоставляет им растущая британская экономика, регион лишится фунта стерлингов как валюты и будет вынужден начинать собственные переговоры о членстве в международных организациях, а также бороться за рост экономики.

"Вместе мы сможем добиться лидерства в промышленном секторе, Шотландия останется частью влиятельного игрока на международной арене (Великобритании)", — отметил премьер.

По данным опросов общественного мнения, большинство шотландцев выступают против объявления независимости.