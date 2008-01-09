Туркменистан недодал газу Ирану, а пострадала Греция

Турция приостановила поставки газа в Грецию в связи с тем, что ранее был сокращен объем экспорта иранского газа в Турцию, сообщили сегодня в Министерстве энергетики страны. По словам источника, на данный момент ежедневное газопотребление в Турции составляет 124 млн куб. м. вместо 142 млн куб. м, передает Reuters.

1 января 2008 г. Иран сократил объемы экспорта газа в Турцию после отключения его поставок из Туркменистана. Экспорт газа из Ирана в Турцию сокращен на 75% - до 4-5 млн куб. м в сутки. Министр иностранных дел Ирана Манучер Моттаки призвал Туркменистан в кратчайшие сроки возобновить поставки газа и выразил надежду, что это случится до 6 января 2008 г. В свою очередь туркменская сторона вновь заявила, что поставки были временно прекращены из-за технических работ на газопроводе, и это "обычный технический процесс".

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