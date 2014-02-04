ЕС назвал своим приоритетом в 2014 году ассоциацию с Грузией

Выступая в Брюсселе после переговоров с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили, он при этом призвал Тбилиси уделить особое внимание тому, чтобы обеспечивать политический плюрализм и свободу прессы и надлежащим образом обосновывать доказательствами уголовные преследования, сообщает Радио Свобода.

Кроме того, Ван Ромпей выразил обеспокоенность по поводу событий в сепаратистских регионах Грузии, Абхазии и Южной Осетии, где войска России, которые находятся там, возвели физические заграждения, которые ограничивают свободное передвижение людей.

Читайте такжеГрузия подпишет соглашение об ассоциации с ЕС до августаТочной даты возможного подписания соглашения об ассоциации с Грузией он не назвал.

Гарибашвили же сказал, что Ван Ромпей в разговоре с ним подтвердил, что это может произойти уже в августе.

Вчера премьер Грузии, выразив надежду на этот срок, также отметил, что европейская интеграция Грузии необратима.

Грузия, а также Молдова парафировали свои соглашения об ассоциации с Евросоюзом на саммите участников инициативы «Восточное партнерство» в литовском Вильнюсе в конце ноября прошлого года. Но существуют опасения, что давление России может заставить их отказаться от подписания этих соглашений.

На том же саммите в Вильнюсе Украина отказалась подписывать свое, уже парафированное соглашение. Армения еще ранее отказалась парафировать свою соглашение об ассоциации и заявила, что будет вступать в Таможенный союз под руководством России.