Россия ждет конкретных шагов Тбилиси

Россия хочет нормализации отношений с Грузией, но ждет встречных шагов со стороны Тбилиси. Об этом заявил журналистам посол России в Грузии Вячеслав Коваленко. Так он про комментировал заявление Михаила Саакашвили о готовности после победы на президентских выборах начать поиск возможностей для улучшения грузино-российских отношений, которые резко ухудшились во время пребывания Саакашвили на посту президента. «В российском обществе очень добрые настроения в отношении Грузии, и Россия хочет нормализации отношений и дружбы. Россия ждет от Грузии конкретного шага, действий, которые можно было бы расценить как стремление к нормализации отношений, - сказал Коваленко. - Мы слышали много слов и хотим, чтобы за этими словам последовали конкретные дела». Коваленко не конкретизировал, о каких действиях может идти речь, сообщает Газета.ру.