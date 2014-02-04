Вуди Аллен отверг обвинения приемной дочери в сексуальном насилии

Письмо 28-летней Мэлоун (Дилан) Фэрроу появилось в минувшую субботу в блоге газеты New York Times, пишет РИА Новости.

По ее словам, инцидент произошел в 1992 году в чердачном помещении, куда ее привел приемный отец. Предполагаемые сексуальные отношения Аллена с девочкой уже были предметом расследования в 1993 году, но никаких обвинений против режиссера тогда не было выдвинуто. Сама Мэлоун никогда прежде публично не высказывалась относительно произошедших более 20 лет назад событий.

"Мистер Аллен прочитал эту статью и считает ее возмутительной ложью", — заявила официальный представитель режиссера Лесли Дарт (Leslee Dart).

В 1992 году Вуди Аллен разошелся с актрисой Миа Фэрроу, с которой они были вместе 12 лет. Процесс сопровождался громкими скандалами, в результате которых Аллен был лишен возможности видеться с приемными детьми, а встречи c родным сыном Ронаном были сильно ограничены. Причиной разрыва с Фэрроу стал роман Аллена с 22-летней Сун-Йи Превен — еще одной приемной дочерью актрисы. В 1997 году Сун-Йи Превен и Аллен поженились. В дальнейшем они удочерили двух девочек.