Накануне Олимпиады парижане напомнили о нарушениях прав человека в России (фото)

Среди "Олимпийских колец протеста" изображены напоминания о пытках, нарушении трудовых прав, прав сексуальных меньшинств, свободы слова и права на мирный протест.

Игры-2014, открытие которых состоится 7 февраля, столкнулись с массовыми угрозами бойкота после международного осуждения принятого в России закона о "запрете гей-пропаганды".