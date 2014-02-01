Накануне Олимпиады парижане напомнили о нарушениях прав человека в России (фото)
16:27, 01 февраля 2014Мир
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Активисты различных общественных организаций собрались в Париже, чтобы сформировать олимпийские кольца в знак протеста против нарушений прав человека в России в преддверии Олимпиады в Сочи.
Протест против нарушений прав человека в России / REUTERS
Среди "Олимпийских колец протеста" изображены напоминания о пытках, нарушении трудовых прав, прав сексуальных меньшинств, свободы слова и права на мирный протест.
Игры-2014, открытие которых состоится 7 февраля, столкнулись с массовыми угрозами бойкота после международного осуждения принятого в России закона о "запрете гей-пропаганды".
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