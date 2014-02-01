Европарламент предлагает дать Нобелевскую премию Сноудену или Эштон

03:49, 01 февраля 2014
Мир
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Фракции Европарламента предложили вручить Нобелевскую премию мира в 2014 году разоблачителю американских спецслужб Эдварду Сноудену или главе дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон, сообщили представители ЕП.

Европарламент / Фото : REUTERS

Депутаты выдвинули Эштон за ее усилия в налаживания отношений между Сербией и властями самопровозглашенного Косово, она номинирована вместе премьер-министром Сербии Ивицей Дачичем и главой косовского правительства Хашимом Тачи, пишет РИА Новости.

Глава фракции социалистов Ханнес Свобода объяснил свой выбор тем, что Нобелевская премия могла бы стать "не только наградой за достигнутый прогресс, но и мотивацией, возможно, последним толчком, необходимым для продолжительного мира".

В свою очередь, фракция "зеленых" выдвинула кандидатуру Сноудена за то, что сделанные им разоблачения "способствовали продвижению демократических ценностей и мировому осознанию нашей взаимозависимости и взаимосвязи, которые являются условием всеобщего мира".

Социалисты и "зеленые" не стали первыми инициаторами награждения Сноудена и Эштон. Ранее кандидатуру Сноудена выдвинул бывший норвежский министр, тогда как американские конгрессмены предложили наградить Эштон, Дачича и Тачи. Но несмотря на это, в Европарламенте не уверены, что их кандидаты окажутся в официальном списке Нобелевского комитета.

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