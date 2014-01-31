Беларусь начала переговоры об упрощении визового режима с ЕС

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Беларуси.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Елена Купчина на текущей неделе посетила Брюссель, где провела ряд встреч с европейскими чиновниками."Центральным элементом визита заместителя министра иностранных дел Елены Купчиной в Брюссель стало официальное начало переговоров между Беларусью и Европейской комиссией по соглашениям об упрощении визовых процедур и о реадмиссии", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСМИ: Кабмин хочет ввести плату за въезд в Украину для граждан ЕС, США и КанадыНа встрече с генеральным директором генерального департамента внутренних дел Еврокомиссии Стефано Мансервизи были согласованы "модальности переговоров", следующий раунд которых состоится в марте в Минске.

Во время встреч Купчиной с европейским комиссаром по расширению и европейской политике соседства Штефаном Фюле и директором департамента России, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Европейской службы внешних действий Гуннаром Вигандом были обсуждены "перспективы белорусско-европейского диалога и практического взаимодействия между Беларусью и Европейским союзом", в том числе участие Беларуси в Восточном партнерстве и техническое сотрудничество, рассказали в МИД.

Читайте такжеВышеградская четверка готова ускорить отмену виз для украинцевКроме того, отношения Беларуси с Европейским парламентом были предметом бесед Купчиной с вице-президентом ЕП Яцеком Протасевичем и руководителем делегации ЕП по связям с Белоруссией Филиппом Кочмареком.