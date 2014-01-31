Беларусь начала переговоры об упрощении визового режима с ЕС
Беларусь и Европейская комиссия начали официальные переговоры об упрощении визового режима
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Беларуси.
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Елена Купчина на текущей неделе посетила Брюссель, где провела ряд встреч с европейскими чиновниками."Центральным элементом визита заместителя министра иностранных дел Елены Купчиной в Брюссель стало официальное начало переговоров между Беларусью и Европейской комиссией по соглашениям об упрощении визовых процедур и о реадмиссии", - говорится в сообщении.
Читайте такжеСМИ: Кабмин хочет ввести плату за въезд в Украину для граждан ЕС, США и КанадыНа встрече с генеральным директором генерального департамента внутренних дел Еврокомиссии Стефано Мансервизи были согласованы "модальности переговоров", следующий раунд которых состоится в марте в Минске.
Во время встреч Купчиной с европейским комиссаром по расширению и европейской политике соседства Штефаном Фюле и директором департамента России, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Европейской службы внешних действий Гуннаром Вигандом были обсуждены "перспективы белорусско-европейского диалога и практического взаимодействия между Беларусью и Европейским союзом", в том числе участие Беларуси в Восточном партнерстве и техническое сотрудничество, рассказали в МИД.
Читайте такжеВышеградская четверка готова ускорить отмену виз для украинцевКроме того, отношения Беларуси с Европейским парламентом были предметом бесед Купчиной с вице-президентом ЕП Яцеком Протасевичем и руководителем делегации ЕП по связям с Белоруссией Филиппом Кочмареком.