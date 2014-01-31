В Австралии крупнейший в мире коралловый риф оказался под угрозой
Защитники природы опасаются, что строительство угольного порта может нанести ущерб хрупкой экосистеме Большого Барьерного рифа.
Власти Австралии утвердили план по проведению работ возле Большого Барьерного рифа, пишет Газета.ru со ссылкой на The Financial Times.
Работы по углублению дна в районе Большого Барьерного рифа планируется провести в рамках строительства крупнейшего в мире угольного порта.
Однако планы властей вызвали гневную реакцию со стороны защитников природы, которые опасаются последствий работ для хрупкой экосистемы рифа, который в настоящее время уже находится в упадке из-за изменений климата и загрязнений.
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Дебаты по вопросу расширения порта длились на протяжении нескольких лет.
Ожидается, что порт будет использоваться для экспорта сотен миллионов тонн угля в год.