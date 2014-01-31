В Австралии крупнейший в мире коралловый риф оказался под угрозой

Власти Австралии утвердили план по проведению работ возле Большого Барьерного рифа, пишет Газета.ru со ссылкой на The Financial Times.

Работы по углублению дна в районе Большого Барьерного рифа планируется провести в рамках строительства крупнейшего в мире угольного порта.

Однако планы властей вызвали гневную реакцию со стороны защитников природы, которые опасаются последствий работ для хрупкой экосистемы рифа, который в настоящее время уже находится в упадке из-за изменений климата и загрязнений.

Читайте такжеВ Крыму экологи борются с бизнесменом, сваливающим в лечебное озеро мусор

Дебаты по вопросу расширения порта длились на протяжении нескольких лет.

Ожидается, что порт будет использоваться для экспорта сотен миллионов тонн угля в год.