В Австралии крупнейший в мире коралловый риф оказался под угрозой

10:02, 31 января 2014
Мир
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Защитники природы опасаются, что строительство угольного порта может нанести ущерб хрупкой экосистеме Большого Барьерного рифа.

Большой Барьерный риф / Great Barrier Reef Marine Park / facebook.com

Власти Австралии утвердили план по проведению работ возле Большого Барьерного рифа, пишет Газета.ru со ссылкой на The Financial Times.

Работы по углублению дна в районе Большого Барьерного рифа планируется провести в рамках строительства крупнейшего в мире угольного порта.

Однако планы властей вызвали гневную реакцию со стороны защитников природы, которые опасаются последствий работ для хрупкой экосистемы рифа, который в настоящее время уже находится в упадке из-за изменений климата и загрязнений.

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Дебаты по вопросу расширения порта длились на протяжении нескольких лет.

Ожидается, что порт будет использоваться для экспорта сотен миллионов тонн угля в год.

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