Бывший мэр Нью-Йорка будет защищать природу в ООН - СМИ

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун решил назначить бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга специальным посланником по вопросам городов и проблеме изменения климата. Об этом пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на Reuters.

По сведениям источников агентства, административный глава всемирной организации может объявить о данном назначении уже в ближайшие сутки. Пан Ги Мун, как указывает агентство, добивается того, чтобы проблеме изменения климата уделялось в мире больше внимания, а роль ООН в обсуждении этого вопроса была расширена.

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Как отмечается, решение генсека, в частности, обусловлено тем, что Блумберг, который в течение 12 лет был мэром крупнейшего мегаполиса США, называл в числе основных направлений своей работы защиту природы, а также противодействие изменению климата на планете. Кроме того, Блумберг добивался изменения законодательства США, чтобы оно в большей степени соответствовало нуждам экологии.

Достижения Блумберга на посту мэра

В годы правления Блумберга коммунальные службы использовали для отопления более чистые виды топлива, что позволило существенно снизить содержание вредных веществ в воздухе. В сентябре 2013 года Блумберг заявил, что воздух в Нью-Йорке стал самым чистым за последние 50 лет. Содержание в нем диоксида серы уменьшилось на 69% по сравнению с 2008 годом, а выбросы сажи сократились на 23%.

Отмечалось также, что улучшение качества воздуха в мегаполисе позволяет существенно сократить риск возникновения легочных и сердечно-сосудистых заболеваний и спасти "около 800 жизней в год".