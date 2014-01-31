В Австралии усыпили самого старого фламинго мира

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, по словам работников зоопарка Аделаиды, розового фламинго по имени Грейтер (Greater) усыпили из-за болезней, связанных с возрастом. Грейтер поселился в зоопарке города Аделаида еще в 1933 году.

По данным агентства, в зоопарке остался еще один фламинго "в возрасте" - Чилли (Chilly). Этому фламинго на данный момент около 60 лет.

Читайте такжеСМИ: В Киевском зоопарке заболел слон"Грейтер был самым старым фламинго в мире. К тому же он был последним розовым фламинго в Австралии", - сообщила представитель австралийской благотворительной организации Zoos South Australia Илэйн Бенстед (Elaine Bensted). Она добавила, что усыпить птицу "было правильным решением", поскольку никакие усилия врачей и дополнительное лечение не смогли бы улучшить его здоровье.

В 2009 году на Грейтер было совершено нападение, в результате которого у него были сильно повреждены голова и клюв, глаза кровоточили. По данным полиции, обвинения в жестоком обращении с животными были предъявлены четырем молодым людям в возрасте от 17 до 19 лет.