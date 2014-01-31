Во Франции показали интервью Каддафи о финансировании кампании Саркози

В ночь на четверг телеканал France 3 TV обнародовал аудиозапись интервью с Каддафи от 16 марта 2011 года, через несколько дней после того, как Франция официально признала ливийскую оппозицию, пытавшуюся свергнуть лидера Джамахирии, пишет РИА Новости. Каддафи заявил, что Саркози обратился к нему за помощью, когда был министром внутренних дел. При этом он не уточнил сумму, которую он в конечном итоге передал французскому политику.

"Саркози — умственно отсталый… Только благодаря мне он стал президентом… Мы предоставили ему средства, которые помогли ему выиграть", — цитирует заявление Каддафи канал France 24.

В декабре 2007 года, спустя несколько месяцев после победы на президентских выборах, Саркози принял Каддафи в Елисейском дворце. Однако потепление в отношениях двух стран сошло на нет в 2011 году, когда Париж поддержал оппозиционеров, выступивших против Каддафи. По инициативе Саркози и главы МИД Алена Жюппе Франция стала одним из инициаторов военной операции в Ливии. Париж потребовал ухода диктатора от власти и добился своего — 20 октября 2011 года Каддафи погиб от рук захвативших его в плен повстанцев.

Скандал вокруг возможной финансовой поддержки Саркози со стороны Каддафи разразился весной 2012 года, когда французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о том, что ливийский режим якобы передал 50 миллионов евро на нужды президентской кампании французского политика. Саркози подал иск против Mediapart и назвал опубликованные на портале сведения "грандиозной фальшивкой". В настоящее время во Франции продолжаются судебные разбирательства по этому делу.