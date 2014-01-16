«Форсаж» по-немецки: В Германии автопираты на трассе обокрали фуру с продукцией Apple

На обычном легковом автомобиле преступники "пристроились" сзади тягача, который перевозил устройства из Голландии в Чехию через территорию Германии, пишет UiP со ссылкой на n-tv.de.

Один из злоумышленников перебрался через люк на крыше авто на капот и, вскрыв замок прицепа с помощью болтореза, благополучно передал подельнику 7 коробок с гаджетами Apple.

Всего в руки грабителей попало 125 iPad Air, четыре iPad mini, около 30 iPhone и две яблочных клавиатуры.

Водитель грузовика обнаружил пропажу только на утро, когда сделал остановку неподалеку от города Кассель.

Это не первая громкая "яблочная" кража на территории Германии. Ранее неизвестные протаранили на автомобиле берлинский Apple Store.

Напомним, прошлым летом в Тернопольской области задержали группу воров, которые ночью на ходу похищали грузы из фур.

В состав группы входили отец, сын и кум семейства. Отец вел автомобиль с такой точностью, чтобы сын смог из капота легковика уцепиться в кузов грузовика, кум помогал парню забираться в грузовое отделение, получал от него и перебрасывал в салон товар.