В США разбился военный вертолет, спасательная операция продолжается

Американский военный вертолет в среду потерпел крушение у побережья штата Виргиния, сообщается в официальном Twitter ВМС США, передает РИА Новости.

Тяжелый транспортный вертолет CH-53E упал в районе города Норфолк. Как сообщает телеканал ABC, на борту вертолета находились пять человек. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, четверо из пяти человек, находившихся на борту, были спасены в ходе спасательной операции.

Читайте также: В Канаде разбился вертолет: есть погибшие

Судьба пятого члена экипажа разбившегося вертолета пока не известна, его поиски продолжаются. Информации о состоянии спасенных не поступало.

Тяжелый транспортный вертолет MH-53E упал в океан у побережья города Норфолк. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция.